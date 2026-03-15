◆国内女子プロゴルフツアー台湾ホンハイレディース最終日（１５日、台湾・オリエント・クラブ＝６７２０ヤード・パー７２）トップで出た２０歳の菅楓華（ニトリ）が逃げ切り、昨年９月のミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン以来のツアー２勝目を手にした。６バーディー、３ボギーの６９で回り、通算５アンダー。６打差をつける圧勝だった。優勝インタビューで「こんなに早く２勝目を挙げられると思っていなかったので、