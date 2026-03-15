乃木坂４６の池田瑛紗（てれさ）が１５日までに自身のインスタグラムを更新し、近影を公開した。池田は「ねむいときの私ってほんとわかりやすいな」とつづると、柔らかなアイボリーの装いに、光をまとった透明感が際立つ清楚な佇（たたず）まいを披露した。そして、「お仕事で北海道に行ってきました。そしてＹｏｕＴｕｂｅも撮らせていただきました（なんと賀喜さんと）その時の写真を少しだけ。そういえば東京では雪が