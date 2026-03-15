馬場貴也（４１＝滋賀）が１５日、ボートレース浜名湖でトークショーを行った。馬場は当地で５月２６日から３１日まで開催されるＳＧ「第５３回ボートレースオールスター」に出場する。８年連続８回目の出場。ファン投票では６位となる１万２２１９票を集め、ファン投票上位６人が選出される初日ドリーム戦に６号艇で出場する予定だ。「本当にありがとうございます。６位を狙っていたのでとてもうれしいです」と集まったファン