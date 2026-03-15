【モデルプレス＝2026/03/15】King ＆ Princeの永瀬廉が、13日放送のTBS系「A-Studio＋」（毎週金曜よる11時〜）に出演。15年来の親友を明かした。【写真】永瀬廉の親友の人気アイドルが鬼滅コスプレに挑戦◆永瀬廉、西畑大吾は「14〜15年親友」番組ではプライベートの永瀬知る友人としてなにわ男子の西畑大吾とKEY TO LIT（キテレツ）の佐々木大光を紹介。永瀬は西畑との仲について「オーディションが一緒だった。同期で（事務所