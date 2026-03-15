もーりーしゅーとと綱啓永 もーりーしゅーと（森英寿＆森愁斗）と綱啓永 、WILD BLUEの宮武颯と鈴陽向が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催された『マイナビ TGC 2026 S／S』に出演した。「WEGO」のステージでランウェイを歩いた。もーりーしゅーとに挟まれる形で登場した綱啓永。ランウェイ帰り際に２人から頬にキスをされ照れた。このステージには、MINAMIやさくらも登場した。