１４日、リターンする石洵瑶（左）。（重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶3月15日】卓球の国際大会、ワールドテーブルテニス（WTT）チャンピオンズ重慶は14日、中国重慶で女子シングルス準々決勝が行われ、中国の石洵瑶（せき・じゅんよう）が日本の張本美和に2-4で敗れ、準決勝進出を逃した。１４日、リターンする石洵瑶。（重慶＝新華社記者／唐奕）１４日、サーブを放つ石洵瑶。（重慶＝新華社記者／唐奕）１４日、リター