◇第6回WBC準決勝ベネズエラ―日本（2026年3月14日マイアミ）台湾プロ野球・中信兄弟のチアリーダーで、SNSのフォロワー37万人以上のサミー（短今・34）が15日までに自身のインスタグラムを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝で日本が敗れたことに反応した。台湾代表を応援するために台湾プロ野球6球団から精鋭36名で構成された公式チアリーダーチーム「CT Amaze（CTアメイズ）」にも選ばれていたサ