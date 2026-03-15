資源の循環や廃棄物の活用について考えてもらおうと、秋田市文化創造館で不要になったおもちゃで制作した芸術作品の展示会が開かれている。展示会は秋田公立美大の藤浩志教授（６５）が企画した。藤教授は２０００年から子ども同士で使わなくなったおもちゃをやり取りする「かえっこ」と題したイベントを行っていて、今回の展示作品にはこれまでのイベントで集まったおもちゃが活用されている。会場には人形やミニカーなど約