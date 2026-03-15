◇プロ野球 オープン戦 巨人-日本ハム(15日、東京ドーム)巨人の新外国人・ダルベック選手がオープン戦第1号HRを放ちました。この日3番サードでスタメン出場しているダルベック選手。2つの三振を喫するなどこの試合無安打で迎えた第4打席、待望の瞬間が訪れました。5点リードの6回、1アウト1、2塁の場面。日本ハム・玉井大翔投手がインローに投じたシュートをすくい上げると、打球は左中間スタンドへ飛び込む3ランホームランとなり