カザフスタン・アルマトイで、新憲法案の是非を問う国民投票実施を伝えるスクリーン＝12日（ロイター＝共同）【モスクワ共同】中央アジア・カザフスタンで15日、憲法改正による新憲法案の是非を問う国民投票が行われた。現行憲法で二院制の議会を一院制とすることや、副大統領職の復活、国の最高諮問機関である国民評議会の設置が柱。2029年に任期が切れるトカエフ大統領が自ら主導する大幅改正で権力基盤を強化する目的とみられ