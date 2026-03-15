皐月賞トライアル、第75回スプリングS（G2）が中山競馬場で行われ、8番人気アウダーシア（牡＝手塚久）が外から差し切って重賞初制覇。2着アスクエジンバラ、3着アクロフェイズまでが皐月賞の優先出走権を手にした。1番人気クレパスキュラーが向正面で動き、息の入らない展開に。道中13番手で息を潜めたアウダーシアが直線、外からまとめて差し切った。坂の途中で先頭に立ったアスクエジンバラが2着。クレパスキュラーは7着に