アメリカとイスラエルによるイラン攻撃をめぐっては、支持を表明する国もあれば批判する国もあり、受け止め方はさまざまです。まもなく迎える日米首脳会談。高市総理はどのような姿勢を示すのでしょうか。【写真を見る】機雷除去を行う海上自衛隊（1991年・ペルシャ湾）イラン攻撃でアメリカと各国に軋轢 「国際法違反」と批判の声もアメリカトランプ大統領（11日・ケンタッキー州）「率直に言って、こんなのは誰も見たことがな