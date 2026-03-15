明治安田J2・J3百年構想リーグ第6節（15日・鳴門ポカリスエットスタジアムほか＝9試合）西のA組は徳島が讃岐を1―0で下し、勝ち点15で並んだ高知を得失点差で上回って首位。B組は鹿児島が滋賀を1―0で下し、同13とした。東A組の秋田は栃木SCに2―0で勝って同15。