明治安田J1百年構想リーグ第6節（15日・ピーススタジアムbySoftBank＝1試合）西で9位の長崎が10位の福岡に1―0で競り勝ち、勝ち点9とした。チアゴサンタナがPKで決めた1点を守り切った。福岡は5連敗。