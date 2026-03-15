連邦地裁は、連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長に対する召喚状について、無効だとして差し止める決定を下した/Nathan Howard/Reuters via CNN Newsource（CNN）米連邦地裁は、米司法省が米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長に対して出していた召喚状について無効とする決定を下した。13日に公開された資料で明らかになった。今回の決定は、利下げを行わないパウエル氏を繰り返し批判してきたトランプ米大統領にとっ