タレントJOY（40）とユージ（38）が、15日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜午後1時）に出演。YouTubeで共演したことを追求された。今週は「続報！類似タレントJOY＆ユージ」。前週に続いて、類似タレントとしてやってきた2人の間に格差が生まれていることを検証。マツコ・デラックスが「私見たんですよ。なんかオススメで上がってきやがって。YouTubeが」と話した。そして「早速共演してんの」。昨年11月の「類似タレント