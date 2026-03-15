ミュージシャンでタレントのDAIGOが13日にエックスを更新。第49回日本アカデミー賞で主演女優賞を獲得した女優で妻の北川景子を祝福した。【写真】妻・北川景子の手作りぬいぐるみもかわいい！DAIGOが投稿したのは1枚のオフショット。写真には、2025年公開の映画『ナイトフラワー』で主演を務めた北川の演技を称える主演女優賞の賞状と、北川が子どもたちのために手作りしたシマエナガとヒヨコのぬいぐるみが添えられている。