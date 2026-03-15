女優の吉岡里帆が１５日までにＳＮＳを更新。第４９回日本アカデミー賞のオフショットが話題になっている。自身のインスタグラムに、日本アカデミー賞授賞式のオフショットをアップ。髪形はガラリと雰囲気を変え、ショートボブ姿を披露した。また、黒のノースリーブドレスを着用し、首元と耳元にはジュエリーの付いたアクセサリーを身に着け、上品な印象を与えた。吉岡は「〓日本アカデミー賞〓今年はプレゼンターで出席さ