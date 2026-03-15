侍ジャパンはベネズエラに乱打戦で逆転負けを喫し、準々決勝で敗退となった。ＳＮＳでは、熱戦の行方を見守った有名人からねぎらいの声が上がった。今大会を国内独占配信した動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ（ネットフリックス）」スペシャルサポーターの嵐・二宮和也は試合終了後、Ｘで「侍ＪＡＰＡＮの戦いが終わりました。我々も北海道から声援を送らせてもらいました」とつづり、「結果をすぐ受け止める事は難しいですが