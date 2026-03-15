◆オープン戦巨人―日本ハム（１５日・東京ドーム）巨人のボビー・ダルベック内野手が、来日１号となる３ランを放った。５―０で迎えた６回１死一、二塁で、玉井の内角低めの１４３キロを左中間スタンドの中段にたたきこんだ。推定飛距離は１２５メートル。オープン戦１０試合目、３２打席目で待望の一発を放った。この日は平山がチーム１号のソロ、増田陸が２ランを放っており、これでチーム３本目の本塁打となった。