◆第６２回金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京競馬場・芝２０００メートル、良＝１着馬に大阪杯の優先出走権）春の大舞台につながる中距離Ｇ２が１４頭で争われ、三浦皇成騎手騎乗で７番人気のアーバンシック（牡５歳、美浦・武井亮厩舎、父スワーヴリチャード）は１４着。２４年菊花賞以来となる重賞３勝目を狙ったが、まさかの最下位に終わった。初の海外挑戦となった前走・香港ヴァーズは力みをのぞかせて直線で失速、１０着に