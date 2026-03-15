◇大相撲春場所８日目（１５日、エディオンアリーナ大阪）東幕下７枚目・嵐富士（伊勢ケ浜）が東同１０枚目・豪刃雄（武隈）と３勝０敗同士の対決を制し、勝ち越しを決めた。突っ張って距離を取ろうとする相手に潜り込み、左上手を取って揺さぶると、体勢を崩した相手を押し出した。「密着すれば手は出せないので相手の動きを止めて、ずらして押せた。流れが良かった」と納得の表情だった。自己最高位で臨み、２４年春場所で幕