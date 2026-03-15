レアル・マドリードのギュレルが約65メートルの位置から超ロングシュートスペインの名門レアル・マドリードのトルコ代表MFアルダ・ギュレルが、自陣からの超ロングシュートを決めた。3月14日にエルチェと対戦したレアルは、前半から順調にリードを広げていった。そして3-1で迎えた後半44分、ギュレルは自陣の右サイドから少し中に持ち出すと、GKの位置を見てまさかのロングシュートを放った。センターサークルよりも少し後方