お笑いタレントのカンニング竹山（54）が15日、文化放送「野村くにまる日曜ぐらいは…」（後1・30）に生出演し、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のテレビ放送について私見を語った。大会はネットフリックスが独占生放送。地上波で試合は放送されなかった。侍ジャパンは14日（日本時間15日）の準々決勝で、ベネズエラに5―8で敗れ、姿を消した。竹山は「ネットフリックスなんか、あきらめないのかな？日本だ