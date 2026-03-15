元プロ野球選手でタレント長嶋一茂（60）が15日放送の日本テレビ「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜前10・25）に出演。ヴィンテージジーンズの“現在の価値”に驚く場面があった。以前、同番組ロケで、都内の人気古着店を訪れた一茂。1906年のジーンズ「LEVI'S 501XX」は1288万円で、「こんな値段あるの？」と驚いていた。今回の放送で、一茂は「（購入するか）迷った」と告白。MCのかまいたち濱家隆一が「ちなみにあの後