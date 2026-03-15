◇第6回WBC準々決勝日本5─8ベネズエラ（2026年3月13日フロリダ州マイアミ）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝が14日（日本時間15日）、米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで行われ、日本代表「侍ジャパン」（1次ラウンドC組1位）はベネズエラ（同D組2位）に打ち負け、同大会史上初めてベスト8で姿を消した。韓国メディアもディフェンディングチャンピオンである日本の敗退を驚きを交えて