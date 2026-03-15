Hey！Say！JUMPの八乙女光（35）が15日、都内でテレビアニメ「魔法の姉妹ルルットリリィ」のプレミア上映会に出席した。今作は1983年に放送され大ヒットした「魔法の天使クリィミーマミ」をはじめとした「ぴえろ魔法少女シリーズ」の完全オリジナル最新作となる。声優初挑戦となった八乙女は「とにかく全てが新鮮でした」と振り返った。一方で「すっごい緊張した」とも話し、ともに登壇した声優の天崎滉平（35）からは「水飲も