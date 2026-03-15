5回2安打無失点と好投した中日・涌井＝バンテリンドーム中日は先発候補の涌井が内外角を丁寧に投げ分け、5回2安打無失点の好投だった。1―0の五回に好調の田中が右前適時打。六回は新戦力のサノーがオープン戦3号2ランを放った。楽天は先発枠入りを狙う古謝が6回4失点。