「スプリングＳ・Ｇ２」（１５日、中山）豪快な差し切りでクラシックへの道を切り開いた。勝利をつかんだのは津村騎乗のアウダーシア。１８年桜花賞３着、オークス２着のリリーノーブルを母に持つ良血馬が、その才能を遺憾なく発揮した。フレイムスターがハナを切り、隊列が固まったかと思われた２角過ぎ。１番人気のクレパスキュラーが外から一気に先頭までポジションを上げたことで、先行勢には厳しい流れになった。直線に