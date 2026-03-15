ヤクルトは先発枠を争う高梨が力のある速球を軸に4回2/3を3安打1失点。外野の一角を狙う岩田は適時打を放ってアピールした。オリックスは2年目の麦谷が二塁打など2安打。先発の田嶋は安定感をやや欠き4回3失点だった。