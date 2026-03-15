「金鯱賞・Ｇ２」（１５日、中京）８番人気のシェイクユアハートが大激戦となったゴール前で差し切り勝ち。昨年１２月の中日新聞杯（Ｇ３）に続き重賞２勝目を挙げた。鼻差の２着には６番人気のジョバンニが入り、連覇を狙った１番人気のクイーンズウォークは３着、４０年連続ＪＲＡ重賞制覇を目指した武豊騎乗の５番人気ジューンテイクは４着、２番人気のドゥラドレースは５着だった。好騎乗で勝利に導いた古川吉は「最後の