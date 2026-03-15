声優の花澤香菜(37)が15日、自身のインスタグラムを更新。イメチェンショットを公開した。花澤は「髪が伸びてきたので再びパーマかけました」とし、ふんわりとしたウェーブのボブパーマ姿を公開した。この投稿には「春めいて、ステキです」「かわいい」「えぇ〜！パーマ可愛すぎます」「さっぱりしましたね！」などの反響が寄せられていた。