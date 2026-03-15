元HKT48でタレント、モデルの村重杏奈（27）が14日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。幼少期の経歴にMCの今田耕司らが驚いた。村重は「山口県出身なんですけど、13歳からHKT48に入るために福岡に引っ越してきて、そこから23歳まで住んでました」と語った。今田から「子どものころから目指してたの？アイドル」と聞かれ、村重は「アイドルというより、わかりやすく有名になりたいっていう気持ちが」と告