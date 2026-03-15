犬が覚えやすいワード 犬は言葉の意味を理解することまではできませんが、「音」「リズム」「感情」「行動」などをセットにして覚えることができます。 飼い主が愛犬に対してどんな言葉を使うのかによって、犬の感情や行動は大きく変わります。そのため、なるべく犬が覚えやすいワードを使ってあげることが大切です。 1.短い言葉 犬が覚えやすいワードは、短い言葉です。 「待て」「来い」「放せ」「座れ