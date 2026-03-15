AFC女子アジアカップオーストラリア2026・準々決勝が15日に行われ、なでしこジャパン（日本女子代表）はフィリピン女子代表と対戦した。なでしこジャパンはグループCでの3試合を3戦連続完封勝利で終え、首位でノックアウトステージに進出。準々決勝ではグループAを3位で終えたフィリピン女子代表との対戦を迎えた。なお、今大会は2027年に開催されるFIFA女子ワールドカップの予選も兼ねており、6チームに直接W杯の出場権が与