リヴァプールに所属するブラジル代表GKアリソンの契約が延長されたようだ。現在33歳のアリソンはインテルナシオナル、ローマを経て2018年夏にリヴァプールへと移籍すると、加入初年度から守護神に君臨。ここまで公式戦330試合に出場し、2度のプレミアリーグ制覇やチャンピオンズリーグ（CL）優勝など多くのタイトル獲得に貢献してきた。今季もここまで公式戦32試合に出場し、主力として起用されているアリソンだが、現行契約