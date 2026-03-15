奇しくもラストバッターとなった大谷。その表情に無念さは滲み出た(C)Getty Images過去大会ワーストという結末で、日本の「世界連覇」への夢は散った。現地時間3月14日、野球日本代表「侍ジャパン」は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラ代表に5-8で敗れた。1次ラウンドを4戦全勝で突破した王者だったが、最後はメジャーの強打者が居並んだ相手を前に力負けを喫した。【動画】痛恨の被弾…伊藤