第62回金鯱賞（G2）が中京競馬場芝2000メートルを舞台に行われ、後方を追走した古川吉洋騎乗のシェイクユアハート（牡6＝宮）が外から鋭く脚を使って差し切り、昨年暮れの中日新聞杯以来となる重賞2勝目をマークした。中日新聞杯も今回と同じ中京芝2000メートル戦。得意の舞台で躍動した。2着は6番人気ジョバンニ、連覇に挑んだ1番人気クイーンズウォークは3着だった。