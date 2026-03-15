フィリピンに快勝し、サポーターの声援に応える熊谷（4）ら女子日本代表。10大会連続10度目のW杯出場を決めた＝シドニー（共同）【シドニー共同】サッカー女子で来年のワールドカップ（W杯）予選を兼ねるアジア・カップは15日、シドニーで準々決勝が行われ、2大会ぶりの優勝を狙う日本が7―0でフィリピンを下し、10大会連続10度目のW杯出場を決めた。18日の準決勝では韓国と戦う。相手を押し込み続けた日本は、前半終了間際にC