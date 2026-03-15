タレントの辻希美(38)が15日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「キツかった」出来事を振り返った。「もう大変だったの！本当に大変だったの！」と語り出した辻。「1月中は全滅よ、私以外全滅したからね。本当に私以外みんな」と話して家族全員が体調不良に見舞われたと説明を始めた。「マスクと手洗いとうがいって本当に大事だと思う」と感じたといい「不織布のマスクを2枚付けしてたの最初、で、2枚付けはどうなんだろうと