◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 ベネズエラ 8-5 日本(現地14日、アメリカ/マイアミ)日本はベネズエラに敗れ大会連覇ならず。山本由伸投手、隅田知一郎投手、伊藤大海投手らがベネズエラの強力打線にホームランを浴びるなど8点を奪われ、6大会目で初めて準々決勝で姿を消すことになりました。井端弘和監督が試合後、この日のベネズエラ打線について、「非常にストレートに強いバッターが多く、ほとんどの日本人のピッチ