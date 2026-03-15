元HKT48でタレント、モデルの村重杏奈（27）が14日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。村重の中学の同級生らのトーク力を今田耕司が褒めた。山口県出身の村重はHKT48のメンバーになるため、13歳のときに博多に引っ越したことを明かし、番組では中学時代の友人と食事をするシーンが放送された。中学時代の友人は転校してきた村重について「『転入生です』って言って先生の前で紹介されよって、自己紹介さ