全日本プロレス１５日の後楽園大会で斉藤ジュン（３９）＆斉藤レイ（３９）の「斉藤ブラザーズ」が、世界タッグ王者の「タイタンズ・オブ・カラミティ（ＴｏＣ）」こと綾部蓮（２９）、タロース（３４）組に挑戦するも、無念の敗北を喫した。返り咲きはならなかった。昨年８月からケガで戦線を離脱していたレイは２月の大田区大会で復帰。この日約９か月ぶりのタッグでの登場に会場は大歓声に包まれた。斉藤ブラザーズは抜群