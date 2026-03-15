ロシアフィギュアスケート連盟のアントン・シハルリドゼ会長が、同国の選手たちが国際大会に復帰すると自信を見せ、国際スケート連盟（ＩＳＵ）の金載烈（キム・ジェヨル）会長がキーマンになると期待を寄せた。シハルリドゼ会長は、ロシアのテレビ番組「リンク」に出演。その様子を同国メディア「スポーツ２４」が伝えた。その中でロシア勢の復帰について言及。ＩＳＵのキム会長が最近国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）の理