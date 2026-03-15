海底にはどんな“お宝”が眠っているのか。“水中遺跡”を調査する帝京大学文化財研究所の佐々木ランディ准教授の著書『水中遺跡はそこにある』（ちくまプリマー新書）から、鹿児島・奄美大島にある倉木崎海底遺跡の事例を紹介する――。（第3回）■奄美大島の海底で見つかった「大量の陶磁器」ダイビングに行くなら、やっぱり南国の透き通るブルーの海……といきたいところですが、湖など河川の調査もあるので、我々水中考古学者