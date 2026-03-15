大谷翔平（３１＝ドジャース）が悔しさをにじませた。連覇を期して乗り込んだマイアミ初戦の準々決勝でベネズエラに５―８の完敗。ケタ外れのパワーとアウエーの空気の前に打線は繋がらず、投手陣も踏ん張れなかった。「１番・ＤＨ」で出場した大谷は先制された直後に先頭打者アーチで同点とし「（山本）由伸が立ち上がりで１点取られましたけど、早い段階で取られて、取れた」と振り返ったが、「悔しいの一言。勝てる要素の多い