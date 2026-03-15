健康長寿の秘訣は何か。医師の和田秀樹さんは「東大病院老年病科の調査では、薬が1種類増えるだけで、転倒リスクが2倍になることがわかっている。また、高齢者の免許返納を求める声が挙がっているが、薬の副作用こそがそが重大事故の原因になっている可能性は高い。自立した老後を送る第一歩は、薬を見直すことだ」という――。※本稿は、和田秀樹『60歳で離れる人、60歳からつきあう人』（PHP研究所）の一部を再編集したものです