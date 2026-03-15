女優の岡崎紗絵が14日、国立代々木競技場 第一体育館で開催された国内最大級のファッションイベント「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」（TGC）に出演した。岡崎紗絵同ステージ中盤に登場した岡崎は、シルエットを強調する「メリハルック」と、小物でこなれ感を出す「コモノマスター」を融合させた装いを披露。2色の淡いニットに、あえて少しオーバーサイズのデニムを合わせ、腰元のポシェットや耳元