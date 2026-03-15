【モデルプレス＝2026/03/15】女優の木村文乃が3月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。4種類の作り置きおかずを公開した。【写真】1児の母の美人女優「彩りが綺麗」と話題の作り置きおかず◆木村文乃、作り置きおかず4種披露木村は「作り置きたち」とつづり、4種類の保存容器に詰められた彩り豊かな手料理を公開。「大根と昆布の出汁煮」「キクラゲとトマトの中華風卵炒め」「シンプルすぎたポテサラ」「小松菜のおひたし」