【モデルプレス＝2026/03/15】元お笑いコンビ・2700で芸人のツネが3月11日、自身のYouTubeチャンネルを更新。家族との新車でのドライブの様子を公開した。【写真】43歳人気芸人、子ども顔出しで「そっくり」と話題◆元2700ツネ、新車披露ツネは「『新車購入』やった！新車だ！家族みんなでドライブトーク！」というタイトルで動画を投稿。「8年弱の乗ったヴォクシーから、新しいアルファードに買い替えました！乗り心地が良過ぎて